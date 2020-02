Meeslepend bekeravontuur van GA Eagles is voorbij

De openingsakte van de bekerkraker tegen FC Utrecht beloofde veel. Maar na twintig uitstekende en meeslepende minuten viel in de kwartfinale van de KNVB-beker al vlot het doek voor Go Ahead Eagles. Het kwaliteitsverschil was te groot en FC Utrecht nam de hoofdrol in het levendige voetbalschouwspel moeiteloos over. De 1-4 nederlaag was geen schande, maar wel een domper die trainer Jack de Gier en zijn mannen liet ontwaken uit een maandenlang zo mooie bekerdroom.