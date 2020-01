Mentaal sterke Beukema vol bravoure voor nieuwe strijd

Hij stond bovenop de banken van de Spakenburgse Westmaat toen verdediger Gino Bosz met zijn wonderschone doelpunt Go Ahead Eagles op koers bracht voor de kwartfinale van de KNVB-beker. Dat juist zijn concurrent doeltreffend was tegen IJsselmeervogels deerde Sam Beukema niet. ,,Ik werd gek van vreugde. Het was allemaal niet geweldig wat we lieten zien, maar verder in de beker en ook zonder mij nog ongeslagen na de winterstop. Mooier kan niet en misschien ben ik er in de kwartfinale tegen FC Utrecht wel weer bij.’’