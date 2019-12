Mentale uitdaging voor fit GA Eagles in Utrechtse slotakte van 2019

VOORBESCHOUWINGVan een volle en overspannen Grolsch Veste naar een stil trainingscomplex Zoudenbalch. Het is de grootste uitdaging voor Go Ahead Eagles dat morgenavond met een fitte selectie afreist voor de slotakte van 2019 tegen Jong FC Utrecht.

Jack de Gier knikt instemmend. De trainer van GA Eagles glimt, zit op de praatstoel, twee dagen na het bekersucces tegen FC Twente (2-5). ,,Het was een geweldige avond’’, bekende De Gier. ,,Maar de knop moet ook weer om zijn nu.‘’

Genieten mag pas zaterdag weer, als er gewonnen is van Jong FC Utrecht. Om dat te onderstrepen hing de technische staf kleedkamer 1 woensdag al vol met vijftig A4’tjes vol foto’s van Jong FC Utrecht en sportpark Zoudenbalch. ,,Om de focus van Twente richting Utrecht te krijgen.’’ Volgens De Gier hadden zijn spelers de hint snel begrepen. ,,De jongens haalden de papieren snel van de muur, het was duidelijk voor ze.’’

Want Jong Utrecht-uit wordt lastig genoeg, realiseert De Gier zich. Vooral mentaal staat GA Eagles voor een krachtproef na de hoogmis in Enschede. De euforie na de winst in de op FC Twente is groot in Deventer. Daarnaast haalde de vijandige en met 20.000 mensen gevulde Grolsch Veste het beste naar boven bij GA Eagles. Zoals dat eerder al lukte tegen NEC, NAC en De Graafschap. ,,We hebben niets gewonnen, maar toch werden we onthaald als helden dinsdag. ’’

Quote Deventer hunkerde naar een succesje, sinds die nederlaag tegen RKC. Mooi dat we nu gewonnen hebben, alleen wilden we in de slotweek 6 punten en een bekerover­win­ning op FC Twente. Aan tweederde van de voorwaar­den is voldaan. Jack de Gier, Trainer GA Eagles

De Gier wijst om zich heen. Foto’s van meeslepende supporterstaferelen sieren de wanden van de persruimte op Larenstein. ,,De stad Deventer hunkerde naar een succesje, sinds die pijnlijke nederlaag tegen RKC. Mooi dat we nu gewonnen hebben, alleen wilden we in de slotweek 6 punten en een bekeroverwinning op FC Twente. Aan tweederde van de voorwaarden is voldaan. In Utrecht moeten we het jaar goed afsluiten.’’

Hockey en tennis

Alleen gelden op Zoudenbalch andere wetten dan in de voetbaltempels van Enschede, Breda of Doetinchem. Op het bescheiden trainingscomplex, waar hockeyclub Kampong en tennisvereniging Spoorweg ook hun plek hebben, zal niet meer dan een handjevol toeschouwers aanwezig zijn. Vanuit Deventer gaan er vijftig fans mee naar Utrecht. ,,We zijn profs en daarmee moeten we kunnen omgaan’’, oordeelt De Gier. ,,Ik ook dat het meevalt. We hebben een stabiele groep en we weten waarmee we bezig zijn. Mijn spelers gaan hiermee wel goed om.’’

Volledig scherm Martijn Berden keert terug in de basis bij Go Ahead Eagles © W Vzoeren

Jong FC Utrecht is op het eigen Zoudenbalch al acht maanden zonder nederlaag. De oude club van De Gier, Almere City FC, is de laatste ploeg die begin april met een zege op zak in de bus stapte in Utrecht. De Utrechters hebben maar 3 puntjes minder dan GA Eagles en komen bij winst op gelijke hoogte. Van onderschatting is geen sprake, benadrukt De Gier, die eerder dit seizoen in de Adelaarshorst met 4-0 won van de Domstedelingen. ,,Jong Utrecht heeft een aardig voetballende ploeg.’’

Pijntjes

GA Eagles kampt met kleine pijntjes na de bekerbeurt in Enschede. Veel intensief trainingsgeweld had De Gier de afgelopen twee dagen dan ook niet petto voor zijn troepen, die vooral fysiek herstelden en werden behandeld. ,,Maar iedereen is fit om in actie te komen in Utrecht’’, besloot De Gier.

De aftrap op sportpark Zoudenbalch is vrijdagavond om 20.00 uur. De wedstrijd staat onder leiding van arbiter Stan Teuben. Na de wedstrijd hebben de spelers van GA Eagles vakantie tot vrijdag 3 januari.