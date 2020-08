Met corona opent zich nieuwe wereld bij GA Eagles voor ‘dokter’ Nab

Het coronavirus gaat invloed krijgen op het competitieverloop in de internationale voetbalcompetities. Frank Nab zegt het zonder dralen. De fysiotherapeut en het hoofd medische zaken bij Go Ahead Eagles heeft genoeg gezien van het virus om te weten dat het einde van de pandemie voorlopig nog niet in zicht is. ,,Ik heb geen glazen bol, maar net als iedereen zie ik ook dat corona weer oplaait. Het zag er in de zomer redelijk goed uit, maar het zou mij niet verbazen als er gedurende het seizoen andere maatregelen komen.’’