'Met de juiste maatregelen komt GA Eagles hier wel weer bovenop'

De imagoschade die Go Ahead Eagles zondag heeft opgelopen door de wantoestanden in de Adelaarshorst, zal de Deventer club nog lange tijd parten spelen. ,,Maar het goede nieuws voor GA Eagles is dat mensen snel vergeten.’’

Dat verwacht sportmarketingdeskundige Frank van den Wall Bake, nu hij de beelden heeft gezien van supporters die het veld op kwamen en de jacht openden op voetballers van tegenstander De Graafschap. Hij keek op zijn vakantieadres op Curaçao met afschuw naar de beelden uit Deventer. ,,Afschrikwekkend en buiten elke proportie’’, aldus Nederlands bekendste sportmarketeer. ,,Mede daarom gaan die beelden de hele wereld over en dat maakt het tot een drama voor een club als GA Eagles.’’

Onbezonnen

Want niet alleen op de Nederlandse Antillen werden de krankzinnige beelden uit de Adelaarshorst vertoond. Van de Daily News in New York, het Indiase Zeenews tot The Mirror in Londen, de ‘Go Ahead Attack’. was overal in het nieuws. ,,GA Eagles moet de imagoschade die door deze onbezonnen daad van supporters is veroorzaakt niet onderschatten’’, meent Van den Wall Bake, die instemmend knikt als de eerste daadkracht van de Deventer club ter sprake komt. ,,Hard ingrijpen en die gasten voor het leven verbannen uit je stadion. Dat zou ook mijn eerste advies aan de club zijn geweest. Dit kun je niet over je kant laten gaan, al moet Go Ahead ook zeker maatregelen treffen om dit soort wandaden in de toekomst uit te sluiten.’’

Strijd

Vijf vermeende fans werden alvast voor de eeuwigheid geweerd uit de Adelaarshorst en daar komen er ongetwijfeld nog een paar bij. Dat er in het vijftal slechts één in het bezit was van een seizoenkaart bevestigde preses Edwin Lugt in zijn vermoedens dat de kwaadwillenden niet de loyale fans zijn waarmee de - deels geagiteerde - achterban paradeert. ,,Ons imago heeft een deuk opgelopen, zeker’’, bekent GA Eagles-woordvoerder Wouter Rutgers. ,,We gaan de hele wereld over, staan er slecht op en dat wil je niet als club. Wat er zondag is gebeurd, geeft een beeld van een club die GA Eagles niet is.’’

Sponsoring

Potentiële nieuwe sponsors bedenken zich de komende tijd wel een keer voordat ze met GA Eagles in zee gaan, verwacht ervaringsdeskundige Van den Wall Bake. ,,Geen enkel bedrijf wil zich vereenzelvigen met een club die zijn supporters niet in de hand heeft.’’

Voorzitter Lugt ondervond het aan den lijve. ,,Ik was maandag op bezoek bij een zakenrelatie die weinig op heeft met voetbal. Maar wat er zondag bij ons was gebeurd, wist hij wel… Dit ontsiert alle voorpagina’s van de kranten. Ik geeft er maar mee aan dat de reputatieschade aanzienlijk is.’’

Van den Wall Bake bevestigt dat na een exces altijd een aantal sponsoren afhaakt bij een sportclub. ,,Ik zou als hoofdsponsor mijn positie ook altijd heroverwegen’’, zegt de sportmarketeer. Daar is Thermen Bussloo als belangrijkste geldschieter van GA Eagles nog niet mee bezig. ,,Wij scharen ons achter het standpunt van de club en distantiëren ons van wat er op het veld is gebeurd. Over de toekomstige samenwerking doen wij geen uitspraken’’, verwoordt Lianda van Dam de reactie van de Thermen-directie.

Goodwill

Sponsoring is ook goodwill kweken bij fans, benadrukt Van den Wall Bake. ,,Opstappen als hoofdsponsor moet je niet direct doen. Maar geef wel een duidelijke boodschap af dat bij herhaling van de problemen de grens bereikt is. Zie het als een gele kaart voor fans én club.’’