Met deze cijfers op rapport blijft GA Eagles een jaar zitten

Een ontslagen trainer, een beschadigde technisch manager en een van de meest gepasseerde keepers van de Jupiler League als beste speler van de eerste seizoenshelft. Veel schrijnender kan de staat van GA Eagles halverwege het voetbaljaar amper geschetst worden. De kwaliteitsarme selectie loopt over van de falende aankopen en maakt dat het seizoen halverwege al bijna gedoemd is tot een anonieme plek in de geschiedenisboeken. Eigenlijk is het heel simpel bij GA Eagles: de technische staf had het tactisch beter moeten doen, de mentaal zwakke spelersgroep presteerde ondermaats en de samenstelling van de selectie was niet in orde. Niemand gaat vrijuit in Deventer. En dus is het kerstrapport van GA Eagles als nummer veertien in de eerste divisie ruim onvoldoende. Wat pijnpunten op een rij.

De aankopen

De meeste aankopen van Go Ahead Eagles hebben (nog) niet gebracht wat van ze werd verwacht. Sonny Stevens is de positieve uitzondering als misschien wel de beste doelman in de eerste divisie.

Naast Stevens kwamen ook Tim Hölscher, Brem Soumaoro en Shadragh Eghan over van FC Twente. Maar geen van drieën maakte wist te overtuigen. Met Eghan als meest tragische geval. De Ghanese aanvaller is in potentie de beste voetballer in Deventer. Zijn fysieke malheur is echter toch vooral de weerspiegeling voor de teloorgang van GA Eagles.

Te veel spelers arriveerden met eigen sores in Deventer, met als optelsom een gammel geheel. Zelfs Sjoerd Overgoor, vorig seizoen vooral bankzitter bij het Hongaarse Szombathelyi Haladás, ging in de eerste seizoenshelft gebukt onder een gebrek aan ritme en vertrouwen. Hij was niet dezelfde speler als in zijn eerste periode bij Go Ahead. Linksback La’Vere Corbin-Ong bleek ook geen schot in de roos. Maar hij werd gratis binnen gehengeld, dus de ruim zeventig mille die de club verdiende aan zijn Maleisische transfer is pure winst.

Wie wel rendeerde – naast Stevens – was centrale verdediger Rick Ketting, die solide oogde naast Xandro Schenk. Zoals ook de van Juventus gehuurde Italiaan Stefano Beltrame na zijn blessure iets van zijn brille liet zien.

De manager

Dennis Bekking verloor eind november een strijd die hij in Deventer nooit kon winnen. De technisch manager kwam in maart 2016 met een 2-0 achterstand binnen na een moeizame periode bij FC Twente, en de ‘gelijkmaker’ bleef voor hem uit zicht. Na de degradatie uit de eredivisie werd zijn wederopbouw van het nieuwe elftal met argusogen bekeken. De Twentse connectie werd rap zichtbaar, omdat ’s mans netwerk beperkt bleek. Bekking stond pal voor zijn selectie, soms op eigenzinnige en pedante wijze, maar weigerde open te staan voor aanmerkingen van bestuur en achterban. Bekking hoonde het gebrek aan verdedigers een zomer lang weg, maar in augustus werd wel met stoom en kokend water Ketting binnengehaald. Bekking sloot de ogen voor de overduidelijke disbalans in de selectie. De Wijhenaar gokte op spelers van naam met een krasje op de sportieve ziel, maar haalde daarmee met Eghan, Hölscher, Beltrame, Thomas, Soumaoro en Overgoor doodleuk zes centrale middenvelders binnen. Als het gros dan ook nog niet rendeert, is het wachten op het verbale vuurpeloton, dat Bekking al in september op de korrel nam.

Dat hij ook goede dingen heeft gedaan, wordt dan snel vergeten. De Wijhenaar initieerde de professionalisering van de medische staf en heeft er mede voor gezorgd dat meerdere jeugdspelers doorstroomden naar de A-selectie. Het tot 2019 doorlopende contract van Bekking wordt gerespecteerd door GA Eagles, dat hem nu - mede vanuit financiële motieven - de portefeuille internationale betrekkingen aanbiedt.

Defensieve wanorde

Het zegt veel dat Sonny Stevens vrijwel wekelijks de uitblinker is bij Go Ahead Eagles. De ploeg geeft ongekend veel kansen weg. Illustratief voor de defensieve wanorde was de laatste uitwedstrijd van 2017, bij FC Eindhoven (2-3 nederlaag). Go Ahead voetbalde aardig mee, creëerde voor het eerst sinds weken een flink aantal kansen, maar ging toch weer de boot in doordat de doelpunten wel heel kinderlijk werden weggegeven. Dat gebeurde ook al in de eerste wedstrijd van het seizoen bij MVV (4-3 nederlaag). Met name op de backposities is Go Ahead bijzonder kwetsbaar. Dat zelfs een pure middenvelder als Orhan Džepar op de linksbackpositie werd uitgeprobeerd, zegt veel.

Blessures

Een ploeg in het nauw, op zoek naar zelfvertrouwen heeft altijd kleine pijntjes. GA Eagles vormde geen uitzondering op die regel. Trainer Leon Vlemmings geeft een elftal graag vertrouwen, maar de ziekenboeg was in de eerste maanden van de competitie niet zelden beter bezet dan de reservebank. Pas begin oktober in Oss kon Vlemmings zijn basisploeg een keer laten staan. Het zou uiteindelijk ook de enige keer zijn dit najaar, maar prompt won de Deventer ploeg, zij het wat geflatteerd, wel met 1-6. Een teken aan de wand. Vooral de geblesseerden Ketting, Beltrame, Corbin-Ong, De Kogel, Eghan en Groenbast werden gedurende langere periode node gemist.

De trainer

Leon Vlemmings kwam met gigantische ambities naar Deventer om na jaren van afwezigheid zijn terugkeer op de Nederlandse velden gestalte te geven. De trainer werd echter slachtoffer van een zomerse exodus van spelers bij Go Ahead. Na vorig seizoen vertrokken zestien voetballers, daar kwamen amper gelouterde mannen voor terug. Dan kun je van geen enkele trainer verwachten dat hij binnen een paar maanden een ploeg klaarstoomt die elke wedstrijd dartelend over de velden gaat. Dat ook Vlemmings verantwoordelijk is voor de samenstelling van de kwaliteitsarme selectie staat buiten kijf. Laakbaar is de starre houding van Vlemmings, die ondanks de slechte resultaten en het apathische spel bleef vasthouden aan zijn vermeende dynamische systeem met twee spitsen.

Het elftal bleek veel te lief. Een beetje de spiegel van hun aimabele coach. Bij Go Ahead durft niemand elkaar eens flink de waarheid te zeggen en met slechts iets meer twintig gele kaarten in negentien wedstrijden is Go Ahead wel heel aardig voor de oppositie.

Vlemmings vervreemdde zich in het najaar steeds meer van de achterban, die passie en strijd verlangt van ‘Kowet’. Samen met de opgeklopte verwachtingen en de ambitieuze, beoogde snelle terugkeer naar de eredivisie, borrelde het negativisme tot het kookpunt bij het publiek dat in Deventer overigens wel heel vaak ontevreden lijkt. De buitenwacht wil terecht meer vermaak zien, maar moet ook realistisch zijn. GA Eagles is eerste divisie, geen Ajax, Feyenoord of PSV. Het ontslag van Vlemmings was uiteindelijk onafwendbaar, zeker. Zijn drone en laptoptechnologie pakte verkeerd uit bij arbeidersclub GA Eagles. Het is nu aan motitvatiegoeroe Jan van Staa om het vastgelopen schip vlot te trekken.