Met Evert Linthorst heeft GA Eagles de opvolger van Luuk Brouwers al in huis: ‘Ik moet nog even geduld hebben’

De Limburger lacht als hij terugdenkt aan vorige week zondag. Diep in blessuretijd kwam hij als invaller in de ploeg bij Go Ahead om de 1-0 zege – de eerste in 44 jaar tijd – over de streep te trekken. ,,De trainer was wat zenuwachtig en zei ook: ‘Roei alles maar weg, liefst richting cornervlag’. Het voelde geweldig er juist dat duelnog eventjes in te komen. Wat een sfeer, wat een beleving. Alleen daarom al heb ik voor GA Eagles gekozen.”