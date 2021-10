Met heroïsch en knotsgek spektakelstuk doorbreekt Go Ahead Eagles op memorabele voetbalavond de banvloek van Heracles: ‘Fenomenaal’

Soms zijn er van die avonden waarvan je hoopt dat-ie nooit eindigt. Intens, vol passie en meeslepende momenten en een prachtige sfeer. Van die avonden waar over tien jaar nog wordt gesproken. De play-offs van 2019 tegen RKC (4-5) bijvoorbeeld, of het nachtelijke promotiefeest bij Excelsior op 12 mei 2021. En nu dus Heracles-thuis, met negen man, 4-2 winnen. De laatste keer dat Go Ahead Eagles in de eredivisie vier keer scoorde in een thuisduel, is alweer acht jaar geleden. Tegen PEC Zwolle (4-1), ook al zo’n legendarische wedstrijd.