Met vertrek publiekslieveling Thomas Verheydt gaat ook uithangbord van GA Eagles weg.... Wat nu?

Clubvoorlichter Wouter Rutgers denkt niet dat het tot problemen gaat leiden. De lancering en promotie van het nieuwe tenue waar Verheydt een prominente rol in speelt was al enige tijd geleden. ,,Zeker drie weken geleden, dus echte consequenties heeft het niet op dit gebied. Als Thomas nou een dag na de lancering was getransfereerd, was dat voor de campagne jammer geweest. Maar dan nog moet je het scharen onder ‘het risico van het vak’.”

Volledig scherm Thomas Verheydt (m) als een van de spelers die het nieuwe tenue presenteren. © GA Eagles

GA Eagles koos voor de tenuelancering bewust de spelers uit. ,,Iemand uit eigen jeugd, een of twee nieuwe speler(s) en spelers die in het oog springen. Die laatste spelers zijn toch vaak de spitsen; zie Marnix Kolder, Leon de Kogel, Sam Hendriks en nu Thomas Verheydt. Maar spitsen maken statistisch gezien ook de meeste transfers. Kortom: zoals gezegd, risico van het vak.”

,,Uiteraard zijn we overal op voorbereid‘’, vervolg Rutgers. ,,Thomas is niet de enige speler die tijdens de shoot in het thuistenue op de foto is gegaan. We hebben dus andere opties, die nu worden ingezet op website, Fanstore en op andere uitingen.”

Tekst gaat verder onder foto:

Verheydt was wel de cultfiguur bij de Deventer aanhang, hij straalde kracht uit, het type ruwe bolster blanke pit. Iemand anders zal die rol moeten gaan overnemen. ,,De ervaring leert: waar een uithangbord gaat, staat er ook altijd weer één op. Niet alleen bij ons, maar wereldwijd in de voetballerij, waar het tegenwoordig toch vaak een komen en gaan is van spelers. Bovendien hebben we meer spelers in de selectie die (extra) populair zijn bij de achterban.”

Volledig scherm Thomas Verheydt als belangrijke exponent van GA Eagles. © Screenshot GA-Eagles.nl

Verheydt werd onlangs nog verkozen als speler van het jaar door supporters van GA Eagles. Zijn vertrek kan invloed hebben op de verkoop van de nieuwe shirts. Rutgers: ,,Wat betreft de shirtjesverkoop: de tenues vielen dit seizoen ontzettend in de smaak, zowel thuis als uit. Dit stond los van de speler die ze droeg in de video of op foto’s. Dus we verwachten niet dat dit enige gevolgen heeft voor de verkoop van de shirts.”

Onvoorspelbaar

Sportmarketeer Frank van den Wall Bake snapt niet dat clubs vaak één speler uitvergroten in hun uitingen. ,,Iedereen weet hoe onvoorspelbaar en opportunistisch de voetbalwereld is en dat het transferwindow tot eind augustus duurt. Spelers gaan altijd op een laat of ongelegen moment weg, zo zit die wereld nu eenmaal in elkaar. Ik zou uitingen met betrekking op nieuwe shirts of op social mediakanalen dan ook altijd concentreren op meerdere spelers. En niet wedden op één paard.”

De sportmarketingdeskundige juicht dan ook de initiatieven van bijvoorbeeld Ajax-directeur Marc Overmars toe. De technische baas van de Amsterdammers schermt met het idee om spelers in juli al een intentieverklaring te laten tekenen of ze blijven of niet. ,,Ik weet niet of dat lukt, maar het is in elk geval een interessante gedachte. Het is natuurlijk krankzinnig dat clubs al aan de voorbereiding beginnen zonder dat ze zeker weten of de selectie volledig blijft of dat er nog spelers gaan vertrekken.”

Voor de supporters ziet Van den Wall Bake geen grote problemen overigens. ,,Die accepteren zo laat vertrek echt wel. Natuurlijk vinden ze het jammer, maar ze zijn ook realistisch en weten dat zoiets kan gebeuren.”