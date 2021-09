Meteen een driepunter voor GA Eagles O21 bij start van de competitie

Trainer Jouad Boufarra was met name te spreken over het laatste kwartier, waarin de thuisploeg alles of niets ging spelen bij een 2-1 voorsprong voor Go Ahead Eagles. ,,Met hun opportunisme zijn we heel volwassen omgesprongen. Duelleren als kerels, goed communiceren en niets weggeven. Uiteindelijk maakten we zelf in de absolute slotminuten de 1-3 door een geweldige omschakeling van Semir Ozturk en Dimitrijevic. Gezien de kansenverhouding een terechte overwinning. In de fases dat wij slordig waren werden zij dreigend, maar nooit echt heel gevaarlijk.”