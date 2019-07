Middenvelder Bannink voltooit bijzonder ‘Overijssels kwartet’ met transfer naar GA Eagles

,,Ik had deze voorbereiding het gevoel dat ik klaar was bij FC Emmen”, vertelt Bannink op de clubwebsite. ,,En ik denk dat dat andersom ook wel het geval was. Ik wilde een nieuwe uitdaging en ben heel blij die nu te vinden bij Go Ahead Eagles. De technisch manager en trainer lieten in de gesprekken echt doorschemeren me graag te willen hebben. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor een voetballer.”