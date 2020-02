Mierzoete bekerdromen houden kwartfinalist GA Eagles in greep

Het is geen woensdag als alle andere. Naast stadion de Adelaarshorst verdringen meerdere camerateams zich in hun zoektocht naar het beste plekje om de laatste ontwikkelingen bij Go Ahead Eagles vast te legen. Drie fotografen schuifelen om het veld, terwijl meerdere plukjes supporters de spelers uitgeleide doen op weg naar een zinderende bekeravond die de Deventer club voor de zevende keer in de halve finale van de KNVB-beker moet brengen. De kansen lijken minimaal tegen het favoriete FC Utrecht dat als subtopper in de eredivisie een vijf keer hogere spelersbegroting heeft dan GA Eagles. ,,Maar hadden wij ook niet moeten verliezen van IJsselmeervogels?’’