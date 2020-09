Milan Beumer vecht bij GA Eagles voor zijn laatste kans in het profvoetbal

Als het tijdens het interview over zijn houding gaat, plukt Beumer wat aan zijn sikje, hij lacht minzaam. Het lijkt het hem in eerste instantie niet te deren dat hij zo in elkaar steekt. Maar van de indruk die Beumer maakt is hij zich wel degelijk bewust. ,,Wat ik van binnen voel is totaal iets anders van wat ik van de buitenkant laat zien’’, zegt het talent, dat in augustus zijn eerste minuten maakte voor GA Eagles in de oefenwedstrijd tegen FC Utrecht. ,,Als iemand kritiek heeft doet mij dat echt wel wat, al lijkt het misschien niet zo. Ik moet daarmee aan de slag. Of ik slaag ligt dan ook niet aan mijn teamgenoten, maar puur en alleen aan mezelf. Dat is de les die ik heb geleerd de afgelopen jaren.”