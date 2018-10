Mini-IJsselderby in Deventer blijft onbeslist, Leemans maakt rentree bij PEC

Goed voor de dag

Met Leemans in de ploeg kende PEC Zwolle een uiterst moeizame beginfase in de Adelaarshorst, waar de hoofdtribune behoorlijk gevuld was. De fans, veelal van Go Ahead Eagles, zagen de reserves van hun club goed voor de dag komen. Via Maarten Pouwels (kopbal), Sjoerd Overgoor (op de lat) en Pieter Langedijk kreeg de thuisploeg grote kansen op 1-0. De verdiende openingstreffer viel niet veel later alsnog. Uit een vrije trap was verdediger Julius Bliek bij de eerste paal attent.