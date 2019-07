Moedig Voorwaarts buigt na rust hoofd voor GA Eagles

Trainer Jack de Gier liet GA Eagles in beide helften twee volledig verschillende formaties aantreden. Proefspeler Rashaan Fernandes maakte net als zaterdag tegen Terwolde (1-10) wederom geen onuitwisbare indruk. De Zweed Adrian Eqvist en Bézier-aanvaller Antoine Rabillard speelden in de tweede helft mee en hebben nog tot en met vrijdag om zich te bewijzen aan de technische leiding van Go Ahead. Rabillard liet dinsdag al zijn doelgerichtheid zien met twee doelpunten na rust. Dat lukte ook de van Vitesse overgekomen Martijn Berden. Daarmee liep de score na rust alsnog op.

In de eerste helft speelde GA Eagles onrustig en weinig gestructureerd. Voorwaarts hield zich vrij eenvoudig staand en kwam via Marcus van Geelen zelfs op een 1-0 voorsprong. Die achterstand werd na een half uurtje weggepoetst door Richard van der Venne. Proefspeler Fernandes kwam een paar keer in kansrijke positie, maar strandde in de zoektocht naar succes op keeper Yoel Finke.