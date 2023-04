Moeizame avond leidt tot terecht verlies voor GA Eagles bij Vitesse

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles zat na de goede resultaten tegen FC Utrecht en Ajax op een mooie roze wolk. Daar donderde de ploeg van Rene Hake zaterdagavond weer af in Arnhem. Een door blessures flink aangepast elftal kwam geen moment in het ritme en reanimeerde zodoende het kwakkelende Vitesse. De thuisploeg hoefde niet eens groots te spelen om GA Eagles met 2-0 te verslaan.

Bij GA Eagles ontbraken vier spelers. Van de geblesseerden Gerrit Nauber en Oliver Edvardsen was al bekend dat zij de reis naar Arnhem niet zouden maken. Op het wedstrijdformulier ontbraken ook Fredrik Oppegard en Federico Mattiello.

Wisselingen

Op linksback begon dus Jose Fontan, terwijl Jay Idzes een linie naar achteren ging om Gerrit Nauber centraal achterin te vervangen. Enric Llansana en Rashaan Fernandes keerden ook terug in de basisformatie van Hake. Finn Stokkers begon op de bank.

In tegenstelling tot een week eerder tegen Ajax (0-0) liet GA Eagles de tegenstander in de openingsfase komen. Vitesse mocht het spel maken, wat behoudens een kopballetje van Van Ginkel in de handen van De Lange tot niks leidde.

Vrije trap of niet?

Na 20 minuten spelen besloot arbiter Higler echter dat een tackle van Llansana op Van Ginkel voldoende was voor een vrije trap net buiten het strafschopgebied van GA Eagles. Maximilian Wittek jaste de bal hard achter de Lange en zette Vitesse op 1-0. Daarna was het aan GA Eagles om een antwoord te vinden, dat in de eerste helft uitbleef. De ploeg van Hake had wel meer balbezit en werd ook wat dreigender; grote kansen leverde het nochtans niet op. Bobby Adekanye werd nog door Higler op de bon geslingerd.

Hake besloot ondanks het matige eerste bedrijf niet om halverwege al in te grijpen. Al zal dat ook te maken hebben gehad met het gebrek aan opties wat betreft de reservebank. Dat werd er niet beter op toen Amofa al na zes minuten in de tweede helft geblesseerd van het veld moest. Bas Kuipers loste hem af (linksback), waardoor Fontan in het centrum kwam te spelen naast Idzes.

Lopen er verloren bij

Via Sankoh kreeg Vitesse direct een paar aardige mogelijkheden, terwijl Rommens aan de andere kant een bal over het doel joeg. Maar Vitesse werd wel sterker, en de 2-0 leek na rust vooral een kwestie van tijd. Bij GA Eagles liepen de aanvallers er te vaak maar een beetje verloren bij; zij kregen geen fatsoenlijke bal.

Net toen Hake een driedubbele wissel in de pijplijn had zitten (Fernandes, Adekanye en Llansana eraf ten faveure van Sow, Stokkers en Linthorst) viel de tweede goal. Sankoh gaf na de zoveelste hoekschop van Vitesse het beslissende zetje voor de 2-0. Een getelefoneerd doelpunt, want GA Eagles kwam er totaal niet (meer) aan te pas.

Ook de wissels sorteerden geen effect meer voor de ploeg van Hake, die vruchteloos ploeterde op zoek naar een aansluitingstreffer. Het zat er eigenlijk geen moment in op een voor GA Eagles ondermaatse avond in Arnhem. Lidberg vond nog de lat met een van de weinige redelijk uitgespeelde kansen van de avond. Dat handhaving in de eredivisie nog helemaal geen uitgemaakte zaak is, zal in de Deventer hoofden weer zijn doorgedrongen.

Vitesse - GA Eagles 2-0 (1-0). 21. Maximilian Wittek 1-0, 64. Mohamed Sankoh 2-0. Scheidsrechter: Higler. Gele kaart: Adekanye, Fontan (GA Eagles). Toeschouwers: 19.134.

Opstelling Vitesse: Scherpen; Arcus (86. Hajek), Flamingo, Isimat-Mirin, Wittek; Manhoef (90+2. Van Duivenbooden), Meulensteen, Van Ginkel (90+2. Domgjoni), Kozloswki (79. Oroz); Bero; Sankoh (79. Tronstad).

Opstelling GA Eagles: De Lange; Deijl, Amofa (51. Kuipers), Idzes, Fontán; Llansana (65. Linthorst), Rommens, Fernandes (65. Stokkers), Adekanye (65. Sow); Willumsson, Lidberg.

