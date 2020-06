Mogelijke transfer Idzes naar GA Eagles zit muurvast

Het is inmiddels exact een maand geleden dat Go Ahead Eagles Idzes presenteerde als de tweede aanwinst voor het komende seizoen. Het was 22 mei, de avond van de financiële steunuitzending KowetKijkenXXL. Idzes werd transfervrij opgepikt in Brabant en voor drie jaar vastgelegd. Totdat bleek dat de voetballer en zijn zaakwaarnemer hadden verzuimd het aflopende contract per 15 mei formeel op te zeggen. De middenvelder (20) was opeens niet meer transfervrij en zijn contract werd automatisch met een jaar verlengd bij FC Eindhoven. De Brabanders staan daarom in hun recht om een afkoopsom te vragen, maar Go Ahead Eagles weigert in de buidel te tasten voor Idzes.