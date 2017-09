MRI-scan voor Leon de Kogel

Vlemmings beleeft in woonplaats Barendrecht met GA Eagles zware avond

20 september Leon Vlemmings zag zijn ploeg gisteren een zware avond hebben in Barendrecht, de plaats waar de oefenmeester van Go Ahead Eagles zelf woonachtig is. Toch sleepten de Deventenaren in de eerste ronde van de KNVB-beker tegen de amateurs de zege uit vuur: 1-3.