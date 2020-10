Mulenga tekent contract voor jaar: Zambiaanse ervaring in frontlinie van GA Eagles

Concurrentie

Mulenga is al bijna een maand aanwezig op de trainingen van GA Eagles. De 22-voudig Zambiaans international moet vanaf nu de concurrentiestrijd om de spitspositie aan met Antoine Rabillard en de twee weken geleden door GA Eagles binnengehaalde Sam Hendriks. Vorige week maandag was Mulenga spits van GA Eagles in het oefenduel met Heerenveen en tekende hij voor de enige Deventer treffer (1-1).

Ervaring

Mulenga heeft en schat aan ervaring en was van 2009 tot 2014 actief in Nederland. De spits speelde bij FC Utrecht, waarvoor hij in 100 wedstrijden 39 keer trefzeker was. De afgelopen vier jaar speelde hij in China. Mulenga speelde ook in Turkije en Frankrijk. Afgelopen zomer probeerde hij in Tsjechië een contract af te dwingen, maar dat lukte niet. Bij GA Eagles slaagde Mulenga daar dus wel in.