Mustafa Aygun nieuwe trainer in jeugdopleiding GA Eagles

Tevreden

,,We zijn zeer tevreden over het werk dat onze jeugdtrainers verrichten”, aldus Eric Whittie, Hoofd Opleiding Jeugd. ,,Het zijn stuk voor stuk trainers die niet alleen onze jeugdspelers individueel beter maken, maar ook zichzelf als trainer blijven ontwikkelen en verbeteren. Dat we in zo’n vroeg stadium al weten wie er volgend seizoen voor de groep staan bij onze jeugdselecties, is een prettig gegeven. Het zorgt voor rust, duidelijkheid en continuïteit binnen de organisatie.”