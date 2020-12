Mustafa Aygun uit Deventer nieuwe trainer in opleiding GA Eagles

Aygun volgt bij de Deventer profclub Dennis van Beukering op, die na dit seizoen vertrekt. De Arnhemmer is de enige jeugdtrainer die de Adelaarshorst komende zomer verlaat. De trainers Martijn Jongbloed, Jip Ellenbroek, Tristan Berghuis en Uǧur Yildirim blijven ook volgend seizoen aan de opleiding verbonden. Over het langer aanblijven van Jouad Boufarra (trainer O21 en assistent-coach bij de hoofdmacht) wordt later deze maand een besluit genomen door GA Eagles.

Tevreden

,,We zijn zeer tevreden over het werk dat onze jeugdtrainers verrichten”, aldus Eric Whittie, Hoofd Opleiding Jeugd. ,,Het zijn stuk voor stuk trainers die niet alleen onze jeugdspelers individueel beter maken, maar ook zichzelf als trainer blijven ontwikkelen en verbeteren. Dat we in zo’n vroeg stadium al weten wie er volgend seizoen voor de groep staan bij onze jeugdselecties, is een prettig gegeven. Het zorgt voor rust, duidelijkheid en continuïteit binnen de organisatie.”