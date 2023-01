Na de eerste woorden smeert Donny van Iperen zelfs alweer zijn eigen broodje: ‘Hij blijft ons verbazen’

wedstrijdverslag Na een droomstart zakt GA Eagles ver weg tegen Vitesse, winst glipt door de vingers

Vrouwen en kinderen eerst was het devies bij Go Ahead Eagles in de tweede helft tegen Vitesse. Philippe Rommens had de ploeg van René Hake al vroeg in de wedstrijd op 2-0 gezet tegen de Arnhemse ‘kwakkelploeg’, maar na de vroege 2-1 van Vitesse in de tweede helft kregen de Deventenaren het ineens Spaans benauwd. Zes minuten extra tijd vanwege een lang VAR-moment werd GA Eagles fataal: Vitesse prikte bij het scheiden van de markt toch raak: 2-2.

