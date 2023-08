Na veel gedoe ontvangt GA Eagles twee ton voor transfer Türüç: ‘Boek Kayserispor kan dicht’

Go Ahead Eagles heeft na veel gedoe 200.000 euro ontvangen van Kayserispor. Dat bedrag komt voort uit de transfer die Deniz Türüç maakte van Kayserispor naar Fenerbahce. Hij was daarvoor actief in Deventer.

Türüç speelde vanaf 2012 voor Go Ahead Eagles en maakte in 2015 de overstap naar Kayserispor. GA Eagles bedong destijds een doorverkooppercentage bij de eerstvolgende transfer van Türüç en die volgde in 2019. De middenvelder stapte over naar Fenerbahce en daarom had Go Ahead Eagles recht op 300.000 euro.

Wat volgde was een lang proces om dat geld te krijgen, omdat de Turkse club lang in gebreke bleef bij het betalen van de som. ,,Uiteindelijk volgde in april 2022 een uitspraak van het internationale sporttribunaal CAS, waarin Go Ahead Eagles in het gelijk werd gesteld aangaande de 300.000 euro waar we recht op hadden”, zegt algemeen directeur Jan Willem van Dop.

Maar ook dat maakte geen einde aan het gesteggel. Kayserispor bleef de betaling uitstellen, waarbij ze onder andere als reden noemden dat ze heel veel schuldeisers hadden.

Boek kan dicht

Van Dop: ,,Een jaar geleden hebben ze ons een voorstel gedaan om twintig procent van die drie ton over te maken. Daar zijn we niet mee akkoord gegaan. Onlangs zijn we met Kayserispor tot een settlement gekomen voor een bedrag van 200.000 euro. Inmiddels staat dat geld ook daadwerkelijk bij Go Ahead Eagles op de rekening. ‘Het boek Kayserispor’ kan eindelijk definitief dicht.”

