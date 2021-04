Na verlies tegen De Graafschap weet GA Eagles: dit worden play-offs

wedstrijdverslagDe 1-0 nederlaag in Doetinchem tegen De Graafschap maakte het zondag duidelijk: GA Eagles kan directe promotie naar de eredivisie uit het hoofd zetten. Het verschil met plek twee is nu acht punten en dat betekent dat de Deventenaren - die de huid duur verkochten - hun vizier definitief kunnen richten op de play-offs.

Kees van Wonderen wijzigde zijn elftal slechts op een plek voor het duel in Doetinchem, waar Erkan Eyibil voorin op de flank de voorkeur kreeg boven Bradly van Hoeven. Martijn Berden startte net als tegen NAC in de basis. Antoine Rabillard en Zakaria Eddahchouri ontbraken nog in de selectie van GA Eagles vanwege corona.

Bandje

Het eerste deel van de wedstrijd op De Vijverberg voltrok zich min of meer zoals verwacht; De Graafschap had veel de bal en GA Eagles zakte in. Veel spektakel leverde dat niet op. De thuisploeg bestookte de veste van Jay Gorter met schoten van Jonathan Opoku en Joey Konings waarbij de doelman niet hoefde op te treden. GA Eagles kwam zelf aanvallend niet in het stuk voor. Het leek af en toe alsof er een bandje van de heenwedstrijd (0-0) werd afgedraaid.

Heldhaftig

Omdat beide teams natuurlijk weinig op zouden schieten met een gelijkspel – zeker GA Eagles niet – werd het na rust wel iets aantrekkelijker. En kreeg GA Eagles na bijna een uur zelfs de eerste (grote) kans. Na een snelle counter via Berden legde Jacob Mulenga de bal panklaar voor Giannis Botos. Die schoot van dichtbij tegen Rody de Boer aan, die heldhaftig zijn doel uitkwam.

De kans was nog niet ‘koud’ of De Graafschap kwam alsnog aan de leiding. Jesse Schuurman zette zelf de aanval op, ‘rommelde’ zich door de defensie van GA Eagles en zette ook Gorter te kijk: 1-0.

GA Eagles moest nu komen, deed dat ook en perste er een paar fraaie aanvallen uit. Berden schoot voorlangs, evenals Bas Kuipers, en invaller Van Hoeven had in goede positie ruzie met de bal. Aan de inzet lag het beslist niet. Van Wonderen ging in het laatste kwartier all-in door met Sam Hendriks een tweede centrumspits te brengen, terwijl hij Mulenga liet staan.

Slotoffensief

Het baatte GA Eagles ondanks een fel slotoffensief (met nog een flinke kans voor Sam Beukema) niet meer. De eerste verliespartij in dik twee maanden is in zekere zin een dure; plek twee is nu definitief uit zicht. Aan de andere kant: de ploeg uit Deventer weet nu wel waar het aan toe is. In de laatste vijf competitieduels kan GA Eagles zich gaan voorbereiden op de play-offs.

Vraag is wel hoe het dan is met Jeroen Veldmate. De aanvoerder van GA Eagles verdraaide in de slotfase op lelijke wijze zijn knie en moest per brancard van het veld.

De Graafschap – Go Ahead Eagles 1-0 (0-0). 61. Jesse Schuurman 1-0. Scheidsrechter: Lindhout.

Opstelling Go Ahead Eagles: Gorter; Droste, Beukema, Veldmate (91. Bakker), Kuipers; Lucassen, Brouwers, Botos (78. Hendriks); Berden, Mulenga, Eyibil (71. Van Hoeven).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.