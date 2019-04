Nacompetitieticket als slagroom op taart die toch al zo lekker smaakte

Jaroslav Navrátil was de grote meneer aan Deventer zijde. Net terug van twee weken aan de zijlijn met een hamstringblessure, was het de Tsjech die Go Ahead bij de hand nam en van onschatbare waarde was. Navrátil degradeerde de matige Eindhovense linksback Steven Theunissen tot figurant en was de aangever tot de 1-0 van Richard van der Venne.

Navrátil draagt de voorhoede van GA Eagles en dat is meteen een valkuil. Het Deventer aanvalsspel wordt voorspelbaar. Thomas Verheydt had niet zijn meest gelukkige wedstrijd tegen Jong PSV, terwijl Paco van Moorsel aan de andere zijde als balansbewaker een wat meer vrije rol had, maar niet de man is die op snelheid een tegenstander passeert. Desondanks was het een bewuste keuze van trainer John Stegeman om niet verrast te worden door Jong PSV in de omschakeling.