Navrátil en Ngombo terug op veld bij GA Eagles

Het tweetal was vrijdag nog afwezig tijdens de oefensessie, maar maakte zaterdagochtend hun rentree op het trainingsveld bij GA Eagles. Navrátil kampte met klachten aan het bovenbeen nadat hij eerder in de week een tik kreeg. De Tsjechische rechtsbuiten lijkt echter inzetbaar in Flevoland. Dat geldt ook voor spits Ngombo. Hij was afgelopen week ziek, maar maakte in de kleine partijen een scherpe indruk.