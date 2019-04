Navrátil en Van der Venne in basis GA Eagles; Dekker naar de bank

VOORBESCHOUWINGJaroslav Navrátil keert vrijdagavond terug in de basisploeg van Go Ahead Eagles die het opneemt tegen Jong PSV. Vince Gino Dekker en Orhan Dzepar zijn het slachtoffer in de formatie die jaagt op definitieve plaatsing voor de nacompetitie. Paco van Moorsel wordt de linkeraanvaller.

,,Ja, Navrátil kan spelen’’, glimlachte Stegeman. De Tsjech kampte ruim twee weken met een verrekte hamstring. ,,Maar hij is sneller hersteld dan verwacht. Een meevaller.’’

Ook Richard van der Venne maakt na zijn voetblessure zijn rentree in het elftal van trainer John Stegeman. Bruno Andrade (knie) zal zijn gezicht niet laten zien op het veld in De Adelaarshorst. Dat Vince Gino Dekker wordt gepasseerd door Stegeman is opvallend. De Ermeloër was de laatste weken dreigend vanaf de zijkanten tegen Jong Ajax en Jong AZ en wordt als linksbuiten vervangen door Paco van Moorsel. ,,Vince Gino heeft zeker potentie, maar heeft ook nog niet alle laatjes opengetrokken. Ik geef toe dat ik er lang over heb nagedacht, maar kijk naar wat het elftal nodig heeft. Dit is in mijn optiek het beste op dit moment’’, stelde Stegeman.

Van Moorsel

Met Van Moorsel op de flank maakt Stegeman ruimte voor Van der Venne en moet er wat meer balans komen in het elftal. Afgelopen maandag werd Go Ahead gefileerd door Jong Ajax (5-2 verlies) omdat het Deventer elftal - wat aan de bal best aardig functioneerde - verzuimde compact te spelen en de ruimtes veel te groot werden op het veld. ,,We hebben verzaakt om goed druk te zetten’’, aldus Stegeman. ,,Als wij niet samenwerken dan maken we elkaar kapot. Dat gebeurde tegen Jong Ajax. Laten we hopen dat we onze les hebben geleerd.’’

Steun publiek

Amper hersteld van de inspanningen in Amsterdam, staat voor GA Eagles met Jong PSV de tweede beloftenploeg in vijf dagen op het menu, trainer John Stegeman heeft wel eens smakelijker voetbalweken gekend. De Jong-teams mogen dan weinig inspirerend werken, kwalitatief maken de ploegen wel indruk. Go Ahead werd eerder dit seizoen nog pijnlijk afgeschminkt door de beloften van PSV (5-1). ,,Het wordt een lastige avond’’, erkent Stegeman. ,,Wij spelen de laatste tijd wisselvalliger. Ook omdat we vaker moeten schuiven met spelers. Het komt de vastigheid niet ten goede. Maar het belang is groot, vind ik. Als we een resultaat halen is de doelstelling bereikt: play-offs. Daarbij hebben we het publiek keihard nodig vrijdag. De steun vanaf de tribunes kan een bepalende factor zijn.’’

Nooit gewonnen

Waar GA Eagles de derde plek verdedigt, staat Jong PSV vierde. Maar net als de Deventenaren zijn ook de Brabantse talenten bezig aan een wisselvallige reeks met drie nederlagen in de laatste zes duels. Toch kan Go Ahead niet bogen op een imposante geschiedenis tegen Jong PSV. In de vijf voorgaande ontmoetingen ging Jong PSV nog geen enkele keer onderuit tegen GA Eagles, dat slechts drie doelpunten produceerde in die reeks.

Scheidsrechter Freek van Herk fluit vrijdagavond om 20.00 uur voor de eerste keer in de Adelaarshorst.

Opstelling GA Eagles: Verhulst; Lelieveld, Bosz, Veldmate, Baas; Stans, Bakx, Van der Venne; Navrátil, Verheydt, Van Moorsel.