Navrátil hekelt strijdwijze FC Den Bosch: ‘Ze hebben niets laten zien’

Jaroslav Navrátil had geen goed woord over voor de strijdwijze van FC Den Bosch gisteravond in de Adelaarshorst. Met een mix van steenkolen-Engels, aandoenlijk Nederlands en hier en daar een diepe zucht uitte de rechtsbuiten van Go Ahead Eagles zijn frustraties na het 0-0 gelijkspel tegen de gewezen koploper.

,,Ze hebben alleen maar verdedigd, tijdgerekt en gehuild als baby’s na een overtreding”, zo klonk het onomwonden. ,,Maar uiteindelijk kunnen we alleen naar onszelf kijken”, wist ook Navrátil. ,,We hebben genoeg kansen gehad en het zelf nagelaten om de wedstrijd te beslissen.”

Katachtig

Ook de 26-jarige Tsjech had Go Ahead aan de overwinning kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij de grootste kans voor rust, op aangeven van spits Thomas Verheydt. De uitblinkende doelman Wouter van der Steen voorkwam echter met een katachtige reflex dat Navrátil de score opende. ,,De bal kwam net iets te hoog, waardoor ’m niet lekker raakte”, verklaarde de aanvaller.

Ondanks de doelpuntloze remise had Navrátil ook genoeg redenen tot positivisme. ,,Dit is hoe we willen spelen. We waren sterk aan de bal, hebben veel mooie aanvallen laten zien en goed verdedigd.”

Ingraven

Het gebrek aan scorend vermogen van de laatste weken baart Navrátil geen zorgen. ,,Het is logisch dat we wat minder productief zijn, want welke tegenstander is hier gekomen om te voetballen? Na Sparta kan ik geen andere ploeg meer bedenken. Ze graven zich allemaal in hier in de Adelaarshorst. Maar dat zelfs FC Den Bosch dat doet als koploper, verbaast me.”