Navrátil opvallend aanvallend, Bosz zuiver in de passing

OP RAPPORTGo Ahead Eagles leverde vrijdag in eigen huis een uitstekende teamprestatie tegen SC Cambuur (2-0). Het elftal van trainer John Stegeman gaf niet op en dwong in de absolute slotfase een verdiende driepunter af.

Het leverde GA Eagles wederom een keurig rapport op, waarop louter individuele voldoendes prijken. Keeper Hobie Verhulst hield met een paar belangrijke reddingen voor de zesde keer dit seizoen de nul in een officieel duel. Jeff Stans toonde zich weer de controleur op het middenveld, die hij ook in de eerste fase van het seizoen zo nadrukkelijk was.

Zuivere passing

Opvallend was het optreden van Gino Bosz. Tegen Cambuur won hij al zijn persoonlijke duels en verdedigend vormde hij met Jeroen Veldmate en Stans een hecht centraal blok. Maar belangrijker, Bosz verstuurde tegen de Friezen negentig passes, waarvan er tachtig aankwamen bij een ploeggenoot. Een zuiverheid van 89 procent, blijkt uit de cijfers van Perform Sports Content. Het hoogste gemiddelde van een GA Eagles-speler dit seizoen in de eerste divisie. Ook kwamen er liefst 51 passes terecht op de helft van Cambuur, een seizoensrecord in Deventer.

Infiltratie

Jaroslav Navrátil onderscheidde zich tegen Cambuur in aanvallend opzicht en dat kwam niet alleen door de 2-0 die hij kort voor tijd op het scorebord bracht. De Tsjech kwam in de eerste tien wedstrijden van het seizoen al tot 58 balcontacten in de vijandelijke zestien, het meeste van alle spelers van GA Eagles. Opvallend genoeg schoot hij zelf echter slechts vijftien keer op doel, iets meer dan 25 procent. Ter vergelijking: alle andere spelers in de eerste divisie met 55 balcontacten (of meer) in de zestien noteerden minimaal dertig doelpogingen.

Tegen Cambuur kwam voor Navrátil de kentering. Acht keer infiltreerde de rechtsbuiten in de zestien van de Friese oppositie, vijf keer volgde een doelpoging (62%). Navrátil gaf dit seizoen al vijf keer de assist tot een Deventer treffer.

Het rapport van GA Eagles:

Verhulst 6,5

Lelieveld 6,5

Bosz 7

Veldmate 6,5

Baas 7

Stans 7

Bakx 6,5

Van der Venne 6