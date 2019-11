Navrátil: ‘Topspeler voor GA Eagles met negatief zelfbeeld’

Vorig seizoen was Jaroslav Navrátil de dartele vlinder aan het front bij Go Ahead Eagles. Sierlijk, vaak ongrijpbaar en veelal stralend in het schijnsel van succes. Een half jaar later is de rechtsbuiten vleugellam. De 27-jarige Tsjech is na een aardige start van het seizoen een onzichtbare schim, speurend naar de juiste vorm en ritme om zichzelf en GA Eagles naar een hoger plan te tillen. De in potentie misschien wel beste speler in het keurkorps van trainer Jack de Gier zoekt naar dat ene splintertje wat de weg kan effenen naar succes.