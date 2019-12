Navrátil vergeet moeilijke fase na verwoestende inslag op Braak

Met de ziel onder de arm bewandelde Jaroslav Navrátil het herfstpad in Deventer. De sterspeler op de flanken van Go Ahead Eagles slaagde er maandenlang maar niet in te schitteren. Het hoofd naar beneden; slechts een schim van de excellerende Navrátil die GA Eagles een jaar eerder mede terugbracht naar de top van de eerste divisie en zorgde voor de luid bejubelde 0-1 tegen FC Twente. Afgelopen vrijdag in Helmond deed de 27-jarige Tsjech na vier maanden weer eens van zich spreken met een indrukwekkende knal in de verre bovenhoek. Een wereldgoal, precies op tijd voor een steun in de rug richting de bekerkraker van morgen tegen FC Twente.