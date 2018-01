NEC laat vernieuwd Go Ahead volledig kansloos

Go Ahead Eagles heeft bij de eerste speelronde van de tweede seizoenshelft een fikse draai om de oren gekregen van NEC. De Nijmegenaren waren vrijdagavond heer en meester in eigen huis en versloegen de vernieuwde Deventer ploeg met 5-1. Anass Achahbar was de grote man bij NEC met drie treffers.

Go Ahead trad in De Goffert aan met de vier nieuwkomers in de basisformatie, waarvan drie verdedigers. Maar de achterhoede oogde er bepaald niet stabieler op. De bezoekers grossierden in dekfouten en miscommunicatie, en NEC legde het gebrek aan automatismen in de gerenoveerde Deventer defensie keer op keer bloot.

De beginfase was nog wel behoorlijk van Go Ahead. Joey Suk had zelfs al na vijf minuten de openingstreffer op zijn schoen, maar de middenvelder schoot binnen het strafschopgebied hoog over. Daarna nam NEC al snel het initiatief over. Nadat Achahbar het doel al twee keer onder vuur had genomen, was het de derde keer raak voor de van PEC Zwolle gehuurde spits. Na een slim tikje opzij van Ferdi Kadioglu, schoof Achahbar de bal na ruim een kwartier binnen: 1-0.

Verrassend

De Nijmegenaren hielden de gehele eerste helft een overwicht. Maar uit het niets was daar ineens Aaron Nemane. De rechtsbuiten bracht zijn nieuwe ploeg bij een van zijn eerste balcontacten verrassend op gelijke hoogte. Na een geslaagde actie binnendoor, schoot Nemane de bal in de korte hoek binnen: 1-1.

NEC was er nauwelijks door van de wijs gebracht en bleef er steeds gevaarlijk uitkomen. Vijf minuten voor rust resulteerde dat in de verdiende voorsprong. Mauro Savastano liet Steeven Langil wel heel eenvoudig een voorzet geven, en na een handig overstapje van Achahbar schoot Kadioglu raak: 2-1.

Genadeklap

Na rust gaf NEC al vroeg de genadeklap aan het vernieuwde Go Ahead, dat volledig door het ijs zakte in de tweede helft. Wat opviel, was dat de backs Levi Opdam en Savastano een onzekere indruk maakten. Laatstgenoemde gaf in de 49ste minuut opnieuw te veel ruimte aan Langil om voor te geven, waarna Jari Schuurman simpel uit de rug van Opdam wegliep en afrondde: 3-1.

Na ruim een uur viel de definitieve beslissing. Stevens kon zijn vingertoppen nog net tegen de bal krijgen na een schot van Gregor Breinburg, maar Achahbar stond vlak voor de doellijn klaar om eenvoudig raak te schieten: 4-1. En daarmee was het nóg niet gedaan, want amper een minuut later wreef de spits nog wat extra zout in de wonden van Go Ahead. Robin Buwalda ging in de fout, waarna Achahbar in twee instanties doelman Stevens verschalkte: 5-1. Het sluitstuk van een nogal pijnlijke herstart voor Go Ahead.

NEC – Go Ahead Eagles 5-1 (2-1). 17. Anass Achahbar 1-0, 23. Aaron Nemane 1-1, 40. Kadioglu 2-1, 49. Jari Schuurman 3-1, 61. Achahbar 4-1, 62. Achahbar 5-1.

Scheidsrechter: Bax.

Gele kaart: Dijkstra (NEC); Savastano (Go Ahead).