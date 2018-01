Nemame koestert eerste treffer ondanks afstraffing

Hoewel hij verder ook niets in de melk te brokkelen had, mocht zijn eerste doelpunt in Deventer dienst er zijn. Na een pass van Joey Suk schudde Nemane zijn directe tegenstander van zich af, dribbelde naar binnen en schoot overtuigend raak in de korte hoek. ,,Hopelijk is dit de eerste van velen”, zei hij met een grijns.

Onschuldigheid

Dat Nemane nieuw is bij Go Ahead, bleek wel uit de luchtige wijze waarop hij de 5-1 nederlaag incasseerde. De voorgeschiedenis met vele nederlagen en futloze optredens heeft hij niet meegemaakt in Deventer. Hij is nog wars van chagrijn. ,,Of ik geschrokken ben? Nee, hoor. We hebben verloren van een heel sterk team. Hopelijk winnen we volgende week wel”, besloot Nemane met jeugdige onschuldigheid.