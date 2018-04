Nemane zorgt voor gevaar, maar aanval krijgt onvoldoende

Het bleek niet genoeg om koploper Fortuna Sittard echt pijn te doen. En dat moesten vooral Sam Hendriks en Bruno Andrade zich aantrekken. Het tweetal moet een meerwaarde zijn in het elftal van traineer Jan van Staa, maar is de laatste weken zichzelf niet meer. Zowel Hendriks als Andrade voetbalt sinds de hersenschudding van begin maart meer tegen zichzelf dan de oppositie. Het haalt de angel uit het Deventer aanvalsspel, al bewijst Nemane dat hij als rechtsbuiten van waarde is. De jonge Brit is gewend in Deventer en raast met grote snelheid en regelamtig over de flank. Als zijn voorzet in de eindfase voor de goal nog wat beter wordt, dan heeft Go Ahead de laatste vier wedstrijden een extra wapen voorin.

Vroege achterstand

Voor wat het waard is, want na de 0-1 tegen Fortuna is et seizoen klaar voor Go Ahead. De vroege treffer van Perr Schuurs plaatste Fortuna in een zetel. De Limburgers leunden op de stabiele defensie en mochten naar hartenlust counteren. Juist het spelletje wat Go Ahead sinds maart ook wat succes had gebracht. Maar de Deventenaren moesten door de snelle achterstand de aanval zoeken en dat gaat Go Ahead dit seizoen minder goed af. Als dan ook de vleugelverdedigers hun aanvallende taken niet naar behoren (kunnen) uitvoeren en Jeff Stans als centraal radartje in de Deventer machine niet zijn beste wedstrijd speelt, blijkt de onmacht van Go Ahead. Gaat het seizoen als een nachtkaars uit. Daar kan zelfs een - vooral na rust - fel meelevende aanhang niets meer aan veranderen.