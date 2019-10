Ngombo baalt van mispeer op het eind

In de flipperkast die de slotfase van het duel met de Alkmaarse beloften was, kreeg Ngombo de bal een paar meter van het doel zomaar voor zijn voeten. Doelman Rody de Boer lag al op de grond en Ngombo hoefde de bal alleen maar binnen te schieten om Go Ahead Eagles toch nog drie punten te laten overhouden aan een moeizame avond tegen Jong AZ. Het uitgeschoven been van Thijs Oosting voorkwam een doelpunt. ,,Ik koos voor de linkerhoek en probeerde de bal nog een beetje te sturen. Maar er stonden iets van zes spelers op de doellijn’’, blikte de spits van Go Ahead Eagles terug op die gouden mogelijkheid, die dus onbenut bleef. ,,Ja, dat was echt een enorme kans, die had erin gemoeten. We waren niet gelukkig vandaag.’’

Shitty

Ngombo constateerde dat Go Ahead Eagles geen moment echt in de wedstrijd had gezeten. Zelfs niet na de redelijk vlotte 1-0 van Jeroen Veldmate. ,,We vergaten te voetballen’’, zei hij. ,,Hielden de bal niet in de ploeg, de passing was niet op orde. Een wedstrijd duurt 90 minuten en wij hebben maar 45 minuten gevoetbald. Dit was zeker niet de moeilijkste wedstrijd van het seizoen, maar wel de meest shitty one.’’