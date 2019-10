Ngombo, de onvoorspelbare supersub van GA Eagles

FC Den Bosch voelt zich vaak senang in uitbeurt bij Go Ahead

12:01 Go Ahead Eagles was in mei verantwoordelijk voor de eliminatie van FC Den Bosch in de halve finale van de play-offs. Toch hebben de Deventenaren maar weinig op met de Brabanders, die in bijna de helft van alle vijftig ontmoetingen sterker waren dan Go Ahead.