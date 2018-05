Nieuwe bekerstunt talenten GA Eagles blijft maar net uit

Een schande was dat zeker niet in het goed gevulde stadion Adelaarshorst waar een kleine zeshonderd toeschouwers de verrichtingen bekeken van de Deventer talenten. De Alkmaarse kampioen bij de jeugd O13 is dit seizoen nog ongeslagen en wist alle 28 voorgaande officiële duels dit seizoen te winnen. AZ was in de beker al verantwoordelijk voor de uitschakeling van Ajax en FC Utrecht, de nummer twee en drie in de eerste divisie.

GA Eagles O13 staat tiende, maar beet wel degelijk van zich af tegen AZ. Gesteund door het meelevende publiek op de hoofdtribune bewees het jeugdige GA Eagles dat de eerdere bekerzeges op onder meer FC Den Bosch en Feyenoord geen toevalstreffers waren. Onder aanvoering van aanjager Jorn Hekkert werden de aanvallers Ibrahima Kouyate en Bruno van den Dungen meermaals in stelling gebracht. Waar de snelle Van den Dungen de lat trof was het Hekkert zelf die de score opende na een kwartier.