Nieuwe comeback van Go Ahead Eagles dankzij Pouwels

Oud-voorzitter Go Ahead Eagles Gé Voortman overleden

4 augustus Gé Voortman is overleden. De Epsenaar was voorzitter en hoofdsponsor van de Deventer voetbalclub Go Ahead Eagles. In de roemruchte jaren negentig waarin Kowet zich naar de eredivisie vocht was Voortman degene die aan het roer stond. De club herinnert hem als een zeer bevlogen en markante clubman.