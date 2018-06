Nieuwe tenues GA Eagles bekend: van knalrood tot Schotse ruit

De Deventer club schreef dit voorjaar de opvallende shirtverkiezing uit. Supporters van Go Ahead Eagles mochten eind maart zelf stemmen op hun favoriete uit- én thuisshirt van de afgelopen dertig jaar, vanwege de dertigjarige relatie met kledingsponsor Hummel. Op 30 maart konden de seizoenkaarthouders van Kowet rond het thuisduel met Helmond Sport hun stem uitbrengen op hun favoriete nieuwe voetbaltricot. Er werden in totaal ruim 2600 stemmen uitgebracht, 1300 per shirt. Het winnende thuistenue kreeg 280 stemmen; het geruite uittenue 274 stemmen.

Daar kwam het rode tenue met de gele baan, waarin mannen als Marco Heering, Paul Bosvelt en Harry Decheiver in het seizoen 1989/1990 acteerden in de eerste divisie, als winnaar uit de bus.

In het geruite uittenue – door de aanhang als legendarisch én cult gezien – was GA Eagles midden jaren negentig in de eredivisie een opvallende verschijning. Dat de Schotse ruit winnaar werd van de verkiezing kwam minder als een verrassing. Kledingsponsor Hummel lekte al in april per abuis op het internationale twitteraccount dat nieuwe uittenue van de Deventenaren. Hoewel de Deense kledingleverancier de tweet snel verwijderde was het kwaad al geschied.