Nieuwe veldmaarschalk van Deventer voelt dat het goed is

Natuurlijk, de zevende Deventer treffer tegen het Sallands streekteam kwam op naam van Jeroen Veldmate en was slechts een intikker, maar vader Henk zag dat het goed was. Op de tribune in Heeten bejubelde de oud-speler van GA Eagles, die de Adelaarshorst in de jaren zeventig en tachtig in vervoering bracht, het allereerste doelpunt van zijn zoon in Deventer dienst. ,,Maar daar moeten er komend seizoen nog wel wat bij hoor’’, lacht Veldmate, die in de minuten daarvoor, tussen alle op handtekeningen beluste jeugdigen door, had bijgepraat met zijn familie. ,,Mijn vader is net terug van vakantie had mij nog niet zien spelen in het shirt van Go Ahead. Hij woont in Schalkhaar, is trots en vindt het mooi dat ik hier nu speel. Net als mijn opa en oma. Zij zijn dik in de negentig en komen niet meer naar het stadion, maar weten wel dat ik nu bij GA Eagles speel.’’

Quote De passie waarmee Hans de Vroome en John Stegeman hun verhaal vertelden…. De eredivisie klinkt goed, maar ik kies niet voor niveau. Ik kies voor een club. Jeroen Veldmate

Genieten

In de voetsporen van zijn vader, het voelt als een lotsbestemming voor de 29-jarige centrale verdediger. ,,GA Eagles is zo’n die club waar ik altijd een zwak voor heb gehad. Cambuur, De Graafschap passen ook in dat rijtje. Mooie stadions, veel mensen en bijna altijd sfeer. Daar geniet ik van. Weet je, in mei had ik het er met mijn vriendin toevallig over dat ik Go Ahead wel een mooie club vond qua afstand van ons huis in Almelo. Niet veel later belde Paul Bosvelt mij op.’’

Gevoelig

De rest is geschiedenis. Veldmate keerde FC Emmen – dat zo verrassend promoveerde naar de eredivisie – de rug toe en koos voor een tweejarige toekomst in Deventer. ,,Natuurlijk heb ik even heel goed nagedacht nadat we promoveerden. De eredivisie klinkt goed, maar ik kies niet voor niveau. Ik kies voor een club. De passie waarmee Hans de Vroome en John Stegeman hun verhaal vertelden…. Daar ben ik gevoelig voor en ik wist zeker dat deze club mij zou passen.’’

Ervaring