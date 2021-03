Nominatie Beukema voor eretitel beste speler, GA Eagles-goalie Gorter over hoofd gezien

Sam Beukema is genomineerd bij de beste spelers. De Deventer verdediger is een van de kopstukken dit seizoen en met vijf doelpunten in de periodestrijd belangrijk in de wederopstanding. Hij heeft concurrentie van Jordy Bruijn (NEC), Mounir El Allouchi (NAC Breda) en Patrick Pflücke (Roda JC).

Opvallend is de afwezigheid van Jay Gorter in het lijstje beste keepers. De doelman van GA Eagles hield acht van de negen wedstrijden in derde periode zijn doel schoon, maar genoeg voor een nominatie is het dus niet. Gorter was al wel de beste keeper in de tweede periode.

Voor de categorie beste zijn wel Sonny Stevens (Cambuur), Rody de Boer (De Graafschap), Jan Hoekstra (Roda JC) en Mike Havekotte (MVV) genomineerd.