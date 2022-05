Noppert houdt GA Eagles nog lang op de been tegen NEC: ‘Je moet zakelijk zijn’

Wat het toch is dat GA Eagles sinds de handhaving in de eredivisie geen punt meer wist te pakken? Noppert wist het antwoord ook niet direct. ,,Misschien dat we er in de koppies toch moeite mee hebben om de knop om te zetten toen we de doelstelling bijstelden. Als het een keer niet loopt en er zit niet meer in, moet je zakelijk zijn en gewoon een punt meenemen. Dat was vandaag het geval. Het was niet nodig om hier te verliezen.’’