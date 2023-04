Of GA Eagles nog in de problemen komt? ‘Thuis moet het gebeuren, uit pakken ze niet veel meer’

Balende René Hake na nederlaag bij Excelsior: ‘We zijn goed voor anderen’

Hoe het mogelijk is dat Go Ahead Eagles vrijdagavond niet wint bij Excelsior (2-1), dat is de grootste vraag. Zeker in de eerste helft zijn er kansen te over, maar het lukt niet om het verschil te maken. ,,We zijn goed voor anderen”, stelt trainer René Hake dan ook terecht.