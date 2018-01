Officieel: Nemane van Manchester City naar Go Ahead Eagles

De deal is beklonken, Aaron Nemane is het komende halfjaar officieel speler van Go Ahead Eagles. De Engels-Franse rechtsbuiten wordt gehuurd van de Britse topclub Manchester City.

Neman arriveerde woensdagavond al in Deventer, maar gisteravond werden pas definitief de laatste puntjes op de i gezet wat betreft zijn huurovereenkomst.

De 20-jarige aanvaller zou al mee hebben gespeeld in het oefenduel met CSV Apeldoorn, afgelopen donderdag in Diepenveen, ware het niet dat hij toen nog gebukt ging onder een griepje. Zaterdagmiddag stond Nemane al voor het eerst op het trainingsveld bij Go Ahead.

Avontuurlijk

,,Aaron is met zijn snelheid en avontuurlijkheid een buitenspeler die we graag zien in De Adelaarshorst”, laat directeur Hans de Vroome weten op de clubwebsite. Nemane komt uit de koker van de directeur, die sinds twee jaar geleden goede contacten heeft bij Manchester City. Hoewel de Britse topclub nauwe banden heeft met NAC Breda, was City genegen Nemane voor vijf maanden in Deventer te stallen.

Nemane zegt zelf dat de ervaringen van oud-Eagle Sinan Bytyqi hem een positief beeld hebben gegeven van Go Ahead. Wat de fans van hem kunnen verwachten? ,,Dat ik alles geef. Ik ben snel en heb diepte in mijn spel. I like to make something happen.”

Afscheid