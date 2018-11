Officiële clubboek: Tijdreis door historie van GA Eagles

,,Dit is het beste boek van de hele reeks in onze eredivisiebibliotheek.’’ Matty Verkamman (Kick Uitgevers) legt het historische en ruim 640 pagina’s en duizend foto’s tellende boekwerk vol trots op tafel in stadion De Adelaarshorst. ,,GA Eagles is de negende in een rij bijzondere Nederlandse voetbalclubs met een tegeltjesboek. Feyenoord was de eerste, maar dit boek is qua beeld en tekst écht helemaal in balans. De kwaliteit is hoog.’’