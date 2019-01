Olaf Kok: broekie van Go Ahead laat zich niet piepelen

De ballen op de nek, stokken onder arm en wat pionnen in de hand. Olaf Kok is de pakezel die zaterdagmiddag na de training zijn weg zoekt naar de spelersbus. Het talent van Go Ahead Eagles is de ‘junior’ tijdens het trainingskamp in Belek, waar de 16-jarige spits - als vervanger van Sjoerd Overgoor - verrassend voor werd uitverkoren door trainer John Stegeman. ,,Ik ben het jonkie van de groep en dan hoort dit erbij. De zeven jongste spelers hebben de hele week corvee, dus ik ben ook de klos. Maakt niet uit; ik vind het geweldig dat ik hier mag zijn.’’