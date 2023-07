Ondanks goal van Oliver Edvardsen verliest GA Eagles nipt van Club Brugge

Go Ahead Eagles heeft zaterdag het oefenduel met Club Brugge met 1-2 verloren. Oliver Edvardsen opende namens de Deventenaren nog wel de score, maar in de tweede helft bleken de Belgen alsnog te sterk.

Bij vlagen laat Go Ahead Eagles in de eerste helft de zo herkenbare dingen zien. Na zes minuten bijvoorbeeld, als Willum Willumsson met een fijne steekpass Oliver Edvardsen in een kansrijke positie brengt. Dat levert nog geen doelpunt op, maar het maakt wel duidelijk dat de ploeg, ook logisch, nog steeds over voetballende kwaliteiten beschikt.

De openingstreffer is dan weer op een andere manier kenmerkend voor Go Ahead Eagles. Victor Edvardsen zet een centrale verdediger onder druk, verovert de bal en krijgt het voor elkaar om zijn naamgenoot te bereiken. Oliver Edvardsen hoeft voor het doel alleen de bal nog maar binnen te schuiven, waardoor de Deventenaren na dik twintig minuten op voorsprong komen.

Nummer vier van België

Zijn er ook nog mindere momenten? Natuurlijk, daarvoor is het ook de voorbereiding. Bij vlagen wordt Go Ahead Eagles teruggedrongen op eigen helft, heel gek is dat ook weer niet. In Club Brugge treffen ze namelijk de ploeg die vorig seizoen nog vierde werd in België en in de Champions League de achtste finale haalde.

In de tweede helft is alles anders. Op keeper Jeffrey de Lange na wordt iedereen vervangen, puur om ook andere spelers ritme op te laten doen. Club Brugge komt binnen vijftien minuten na rust langszij door een knal van Raphael Onyedika, waarna de Belgen op zoek gaan naar de voorsprong.

Die komt er zes minuten voor tijd, als Shion Homma de bal keurig achter De Lange krult. Tussendoor is Dario Serra namens GA Eagles nog het dichtst in de buurt van een goal, maar zijn inzet treft geen doel. En dus verliest Go Ahead Eagles voor de tweede keer op rij een oefenwedstrijd.

Go Ahead Eagles - Club Brugge 1-2 (1-0). 23. Oliver Edvardsen 1-0, 58. Raphael Onyedika 1-1, 84. Shion Homma 1-2 Opstelling Go Ahead Eagles eerste helft: De Lange; Deijl, Saathof, Kramer, Kuipers; Blomme, Rommens, Adekanye, O. Edvardsen; Willumsson, V. Edvardsen Opstelling Go Ahead Eagles tweede helft: De Lange; Aventisian, Derksen, Smits, James; Llansana, Serra, Markelo (77. Ghafour), Breum; Sow, Baeten.