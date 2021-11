Ondanks riante zege is promotie nog altijd geen zekerheid voor GAE O21

Go Ahead Eagles kwam pas na rust op gang, toen vielen alle doelpunten. Volgens trainer Jouad Boufarra was de ontlading gigantisch, nadat zijn ploeg in het eerste kwartier na rust de wedstrijd meteen op slot gooide (3-0). ,,Ze ontploften werkelijk, zoiets had ik nog niet eerder gezien. Het zegt in mijn ogen wel iets over de fase waar we in zitten.”