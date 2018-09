Ongeslagen koploper GA Eagles jaagt op bijzonder clubrecord

Stans komt met schrik vrij na stevige Volendamse tackle

10 september Het was even schrikken voor Jeff Stans, vrijdagavond tegen FC Volendam. De forse overtreding van Nick Runderkamp in de met 3-0 gewonnen wedstrijd had ook anders kunnen aflopen, besefte de middenvelder van GA Eagles zich twee dagen later maar al te goed.