Ongewijzigd GA Eagles eist zege van zichzelf in slotduel van 2017

videoTrainer Jan van Staa is niet van zins zijn basisformatie van Go Ahead Eagles om te gooien voor het laatste thuisduel van 2017 tegen RKC Waalwijk (vrijdagavond, aftrap 20.00 uur).

Het elftal dat vorige week tegen FC Eindhoven – ondanks het 3-2verlies - na het wegvallen van centrale verdediger Rick Ketting een prima tweede helft speelde, krijgt opnieuw het vertrouwen van Van Staa. Brem Soumaoro neemt wederom naast Xandro Schenk de plek in van de aan zijn hamstring geblesseerde Ketting. Patrick Maneschijn mag het weerom als rechteraanvaller laten zien. ,,Iedereen lijkt fit’’, benadrukte Van Staa na de dondertraining.

Stevens

Want er waren afgelopen week de nodige twijfelgevallen in de selectie van GA Eagles. Joey Suk kampt nog steeds met een voetkneuzing, terwijl Joey Groenbast liesklachten had. ,,Maar normaal gesproken kunnen zij spelen. Het ziet er goed uit, al worden ze vrijdag voor de laatste keer getest door de medisch staf’’, aldus Van Staa, die het meest gelukkig was dat de schade bij keeper Sonny Stevens meeviel. Pas woensdag keerde de goalie – de beste man in de Deventer ploeg in de sportief tegenvallende eerste helft van het seizoen - terug op het veld na een lichte kwetsuur aan de knie. De keeper had tegen FC Eindhoven al klachten, wist Van Staa. ,,Net bij de kuit, maar het is niet ernstig’’, vertelde Stevens zelf.

Frisse start

Het duel met RKC Waalwijk is de laatste kans voor GA Eagles om de eerste helft van het seizoen met een kleine glimlach af te sluiten. De laatste zege van de Deventenaren dateert immers alweer van eind oktober toen Jong AZ in de Adelaarshorst met 2-1 werd geklopt. ,,We moeten winnen, simpel’’, concludeerde Van Staa dan ook. ,,Dan gaan we lekker de korte winterstop in en kun je op 2 januari met een positief gevoel aan de tweede seizoenshelft beginnen. Een frisse start, waarin we iedereen weer mee moeten zien te krijgen.’’

Dus ook spelers als Tim Hölscher en Leon de Kogel die sinds de komst van het trainersduo Van Staa en Kick Maatman nadrukkelijk buitenboord vielen. ,,We zijn veel met de spelers individueel bezig. Gaan in gesprek. Mentaal heeft de eerste helft van het seizoen veel gevraagd van de mannen. Daarom is een overwinning op RKC ook zo belangrijk. Het kan net dat zetje in de rug zijn wat we nodig hebben.’’

Michelin-mannetjes

Al krijgen de voetballers wel een programma mee voor tijdens de feestdagen. ,,Het gewicht en vetpercentage hebben we donderdag gemeten bij de spelers’’, aldus Van Staa. ,,Het zijn eetdagen met kerst en dat mag ook, maar ik heb geen zin in Michelin-mannetjes op de training in januari. Het is zaak dat de spelers verantwoord de kerstperiode doorkomen.’’

Onder Van Staa pikte GA Eagles tot dusver alleen Jong PSV een puntje af (1-1) en ging het met 3-2 onderuit bij FC Eindhoven. ,,Dat moet nu een zege bij’’, oreerde de trainer, die de langdurig geblesseerden Lum Rexhepi en Dylan Nieuwenhuijs moet missen in zijn keurkorps. ,,En dat gaat gebeuren ook.’’

Opstelling GA Eagles: Stevens; Hettinga, Soumaoro, Schenk, Groenbast; Suk, Overgoor, Beltrame; Maneschijn, Hendriks, Langedijk.